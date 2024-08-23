В Україні намолотили понад 32 мільйони тонн зернових та олійних

Українські аграрії станом на 23 серпня зібрали 32,02 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур.

Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

"Загалом зібрано 28,59 млн тонн зернових та 3,42 млн тонн олійних", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшениці намолочено 21,74 млн т із площі 4 858,9 тис. га, ячменю - 5,5 млн т із площі 1399,2 тис. га, гороху - 458,5 тис. т із площі 207,6 тис. га. Крім того, аграрії намолотили понад 3,3 млн т насіння ріпаку з площі 1 227,2 тис. га, проса - 20 тис. т з площі 11,9 тис. га, та гречки - 6,2 тис. т з площі 4,3 тис. га.

Аграрії Одещини стали лідерами по збиранню зернових та обмолотили 1080,7 тис. га. Найвища урожайність все ще зафіксована в Хмельницькій області з показником 65,5 ц/га.

За даними міністерства, в семи областях вже збирають соняшник, який обмолочено на 46,7 тис. га.

Чотири області приступили до збирання сої з площі 6,6 тис. га.

Аграрії Вінниччини розпочали збирання цукрових буряків - 200 га.

Як повідомлялось, виконуючий обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький дав прогноз на 2024 рік врожай зернових та олійних культур, який прогнозується меншим на 12% порівняно з минулим роком.