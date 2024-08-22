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Банки виплатили 91 млн грн держкомпенсації вартості с/г техніки за 3 міс. - Мінекономіки
17:25 22.08.2024 |
"Загалом за три місяці дії програми 300 сільгосппідприємств придбали 460 од. техніки та обладнання українського виробництва на суму 435,5 млн грн", - зазначили у відомстві.
Уточнено, що за червень компенсацію отримали 204 аграрії на суму майже 72,2 млн грн, у травні - 93 аграрії в обсязі 18,6 млн грн, тоді як у квітні лише три аграрії на 220 тис. грн.
Мінекономіки, посилаючись на дані від уповноважених банків, вказує, що за липень аграріям планують виплатити майже 62 млн грн часткової компенсації за придбання с/г техніки та обладнання українського виробництва.
Як повідомлялося, на бюджетну програму "Часткове відшкодування вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" у 2024 році передбачено 1 млрд грн. Ця програма є частиною політики "Зроблено в Україні", ініційованої в лютому президентом Володимиром Зеленським.
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