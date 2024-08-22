Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна виробляє понад 70% номенклатури сільгосптехніки - Висоцький

17:10 22.08.2024 |

Новини АПК

 

В Україні виробляється 70-80% номенклатури сільськогосподарської техніки, налагодження виробництва решти - питання часу та інвестицій.

Про це під час бліц-інтерв'ю Укрінформу розповів виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Він зазначив, що наразі в Україні не налагоджено масове виробництво самохідних обприскувачів та зернозбиральних комбайнів, однак напрямок розвитку є перспективним.

За його словами, вироблено по одній моделі вітчизняного обприскувача та комбайна, проте для повноцінного забезпечення аграрного сектору необхідно налагодити серійне виробництво та розширити модельний ряд.

Висоцький також поінформував щодо наявності іншої сільськогосподарської техніки. У невеликій кількості, однак трактори виробляються. А ось причіпна, ґрунтообробна, посівна техніка, елеваторне обладнання, доїльне устаткування, фрегати для зрошення представлені у значних обсягах.

Виконувач обов'язків міністра нагадав, що за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» міністерство оновлює списки виробників та асортимент, який вони пропонують. Він прогнозує, що пік попиту буде саме восени, адже нову техніку переважно купують у період максимальної реалізації продукції, а це друге півріччя, після збирання врожаю.

Як повідомлялось, у березні 2024 року уряд запустив програму 25-відсоткової компенсації вартості сільгосптехніки українського виробництва. На її реалізацію в бюджет цього року закладено 1 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2881
  0,0094
 0,02
EUR
 1
 45,9826
  0,0846
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0030  0,02 0,06 41,5907  0,02 0,05
EUR 45,5604  0,18 0,40 46,3030  0,11 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,01 0,02 41,3050  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес