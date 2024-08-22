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Україна виробляє понад 70% номенклатури сільгосптехніки - Висоцький
17:10 22.08.2024 |
В Україні виробляється 70-80% номенклатури сільськогосподарської техніки, налагодження виробництва решти - питання часу та інвестицій.
Про це під час бліц-інтерв'ю Укрінформу розповів виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
Він зазначив, що наразі в Україні не налагоджено масове виробництво самохідних обприскувачів та зернозбиральних комбайнів, однак напрямок розвитку є перспективним.
За його словами, вироблено по одній моделі вітчизняного обприскувача та комбайна, проте для повноцінного забезпечення аграрного сектору необхідно налагодити серійне виробництво та розширити модельний ряд.
Висоцький також поінформував щодо наявності іншої сільськогосподарської техніки. У невеликій кількості, однак трактори виробляються. А ось причіпна, ґрунтообробна, посівна техніка, елеваторне обладнання, доїльне устаткування, фрегати для зрошення представлені у значних обсягах.
Виконувач обов'язків міністра нагадав, що за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» міністерство оновлює списки виробників та асортимент, який вони пропонують. Він прогнозує, що пік попиту буде саме восени, адже нову техніку переважно купують у період максимальної реалізації продукції, а це друге півріччя, після збирання врожаю.
Як повідомлялось, у березні 2024 року уряд запустив програму 25-відсоткової компенсації вартості сільгосптехніки українського виробництва. На її реалізацію в бюджет цього року закладено 1 млрд грн.
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