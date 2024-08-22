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Допомога аграріям: Мінагрополітики попереджає про шахрайські схеми
09:23 22.08.2024 |
Міністерство аграрної політики та продовольства закликає бути обачними та не довіряти шахраям, які пропонують "допомогу" в отриманні бюджетних субсидій через Державний аграрний реєстр.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуку Міністерство аграрної політики та продовольства.
"На сьогодні, в тому числі через соціальні мережі, масово поширюються шахрайські схеми, де аграріям пропонують за окрему плату зареєструвати в Державному аграрному реєстрі (ДАР) заявку на отримання бюджетної субсидії", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що подання заявки на отримання бюджетної допомоги абсолютно безкоштовне. Право на державну компенсацію має кожен сільгоспвиробник, який зареєстрований у ДАР і відповідає критеріям тієї чи іншої бюджетної програми.
У міністерстві попереджають, що будь-які пропозиції щодо "допомоги" за окрему плату - шахрайство, про яке необхідно повідомляти правоохоронні органи.
Як повідомлялось, у Державному аграрному реєстрі з 15 серпня розпочалось приймання заявок на бюджетну допомогу за напрямом "державна підтримка аграріїв, які використовують меліоровані землі, та організацій водокористувачів".
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