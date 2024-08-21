Китай зменшує закупівлю ячменю з України. Експорт може скоротитися удвічі

Обсяг контрактів на експорт ячменю з України у вересні попередньо складе 280 000 тонн, що вдвічі менше, ніж законтрактовано на серпень (600 000 тонн). Основною причиною цього є зменшення попиту з боку Китаю. Про це повідомляє аналітичний відділ сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради.

"Китайський фактор відіграє тут значну роль, оскільки Китай раніше забезпечував 55-56% в географічній структурі українського експорту ячменю", - пояснюють у ПУСК.

Китай, за очікуваннями, вже у грудні-січні переключиться з українського на австралійський ячмінь.

У ПУСК зазначають, що без китайських контрактів щомісячний експорт українського ячменю не перевищуватиме 300 000 тонн. Таке скорочення попиту з боку Китаю вже починає відчуватися на внутрішньому ринку.

"Деякі трейдери вже зупиняють приймання ячменю, переключаючись на інші культури, як-от кукурудза", - кажуть аналітики.

Умовні ціни на ячмінь поки тримаються у діапазоні $170-172 за тонну.

"Можна очікувати, що ринок пшениці "підтягне" за собою ринок ячменю. Тож до кінця серпня - початку вересня можливе певне збільшення цін на ячмінь. Але вже з вересня ячмінь може стати більш нішевою культурою", - резюмують у ПУСК.