Заявки на отримання допомоги на 1 га через ДАР подали 7,729 тис. агровиробників

У Державному аграрному реєстрі під час другої хвилі приймання заявок на отримання бюджетної субсидії в розмірі 4 тис. грн на 1 га сільгоспугідь для ведення сільськогосподарської діяльності за добу зареєструвалося 7,729 тис. аграріїв, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, прийом заявок зупинено через вичерпання передбаченого обсягу бюджетних асигнувань. Уже подані заявки будуть опрацьовані в установленому порядку.

"Наступну, третю хвилю, приймання заявок за цим напрямом допомоги буде проведено в жовтні 2024 року", - поінформували в міністерстві та порадили стежити за додатковими оголошеннями.

Як повідомлялося, зазначена підтримка надається відповідно до порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для підтримки фермерських господарств та інших виробників сільгосппродукції.