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АНАЛІТИКА

У Мінагрополітики назвали товари, на які встановлюватимуть мінімальні експортні ціни

12:56 21.08.2024 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики визначатиме мінімально допустимі експортні ціни на 15 товарів з урахуванням умов поставок.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що напередодні уряд ухвалив відповідну постанову "Про затвердження Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів".

Мінімальні експортні ціни будуть встановлюватись в доларах США за кілограм.

Відповідно до Порядку, мінімально допустимі експортні ціни визначатимуться на такі види товарів:

* мед (код згідно з УКТ ЗЕД 0409 00 00 00)
* горіхи у шкарлупі (код згідно з УКТ ЗЕД 0802 31 00 00)
* горіхи без шкарлупи (код згідно з УКТ ЗЕД 0802 32 00 00)
* пшениця (код згідно з УКТ ЗЕД 1001)
* жито (код згідно з УКТ ЗЕД 1002)
* ячмінь (код згідно з УКТ ЗЕД 1003)
* овес (код згідно з УКТ ЗЕД 1004)
* кукурудза (код згідно з УКТ ЗЕД 1005)
* соєві боби (код згідно з УКТ ЗЕД 1201)
* насіння ріпаку (код згідно з УКТ ЗЕД 1205)
* насіння соняшнику (код згідно з УКТ ЗЕД 1206 00)
* олія соєва (код згідно з УКТ ЗЕД 1507)
* олія соняшникова (код згідно з УКТ ЗЕД 1512)
* олія ріпакова (код згідно з УКТ ЗЕД 1514)
* макуха (код згідно з УКТ ЗЕД 2306).

"Забороняється експорт окремих видів товарів, якщо передбачені зовнішньоекономічним договором контрактні (зовнішньоторговельні) ціни є нижчими, ніж затверджені Мінагрополітики мінімально допустимі експортні ціни", - йдеться у повідомленні.

Мінагрополітики визначатиме мінімально допустимі експортні ціни кожного виду товару з урахуванням умов поставок та щомісяця до 10 числа.

Їх публікуватимуть на офіційному вебсайті Мінагрополітики та застосовуватимуть з наступного після публікації дня.

Мінімально допустимі експортні ціни будуть застосовуватися після запровадження режиму експортного забезпечення.

Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Як повідомлялося, у Мінагрополітики наполягаюь, що встановлення мінімальних цін на експорт агропродукції створить механізми для боротьби з тіньовим експортом зернових та олійних культур. Водночас низка аграрних асоціацій критикували цю норму.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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