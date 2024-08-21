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АНАЛІТИКА

USAID «Урожай» оголосила тендер на постачання мобільних зерносушарок для фермерів прифронтових регіонів

09:38 21.08.2024 |

Новини АПК

USAID «Урожай» оголосила тендер на постачання мобільних зерносушарок для фермерів прифронтових регіонів

 

Програма USAID "Урожай" оголосила про старт тендеру на поставку мобільних зерносушарок для фермерів прифронтових регіонів для зберігання зерна в сезоні-2024, повідомила донорська організація у Facebook.

"Через брак коштів і доступу до якісного сушильного обладнання багато фермерів залишають частину врожаю в полі незібраним до весни. Це призводить до втрати якості та вартості", - зазначили в USAID Урожай.

Донорська організація запросила постачальників зареєструватися на передзаявочний семінар до 21 серпня включно. Сам семінар відбудеться 22 серпня. Пропозиції щодо постачання мобільних зерносушарок необхідно надіслати не пізніше 18:00, 5 вересня 2024 року на e-mail: [email protected].

З вимогами до постачальників можна ознайомитися тут: https://shorturl.at/O0ZiX .
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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