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USAID «Урожай» оголосила тендер на постачання мобільних зерносушарок для фермерів прифронтових регіонів
09:38 21.08.2024 |
Програма USAID "Урожай" оголосила про старт тендеру на поставку мобільних зерносушарок для фермерів прифронтових регіонів для зберігання зерна в сезоні-2024, повідомила донорська організація у Facebook.
"Через брак коштів і доступу до якісного сушильного обладнання багато фермерів залишають частину врожаю в полі незібраним до весни. Це призводить до втрати якості та вартості", - зазначили в USAID Урожай.
Донорська організація запросила постачальників зареєструватися на передзаявочний семінар до 21 серпня включно. Сам семінар відбудеться 22 серпня. Пропозиції щодо постачання мобільних зерносушарок необхідно надіслати не пізніше 18:00, 5 вересня 2024 року на e-mail: [email protected].
З вимогами до постачальників можна ознайомитися тут: https://shorturl.at/O0ZiX .
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