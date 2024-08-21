Висоцький - про збитки агрсектору внаслідок війни: Вже $11 мільярдів і сума зростає

Агросектор України за два з лишком роки від початку широкомасштабного вторгнення зазнав збитків на понад 11 млрд доларів; сума продовжує зростати.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Через російську агресію українські аграрії зазнали значних втрат. На жаль, ця цифра продовжує зростати. Наразі можна констатувати про збитки на суму понад 11 млрд дол.", - сказав Висоцький.





За його словами, значна частка збитків припадає на руйнування або крадіжки сільськогосподарської техніки. Зокрема, зазнало руйнування елеваторне обладнання, збіжжя, що там зберігалося, знищене або вкрадене. Менша, але теж чимала частка збитків припадає на знищення багаторічних садів.

Висоцький запевнив, що всі збитки документуються у Міжнародному реєстрі збитків, тож необхідно зобов'язати країну-агресора покрити всю завдану Україні шкоду.

Як повідомлялось, збитки довкіллю, завдані Україні через російське вторгнення, перевищують 60 млрд дол. США, і ця цифра зростає.