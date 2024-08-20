В Україні 23% сільськогосподарських земель досі не внесені до кадастру - Шмигаль

Кабінет міністрів очікує, що інвентаризація всіх сільськогосподарських земель зумовить додаткові щорічні надходження до місцевих бюджетів на майже 28 млрд гривень.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України, що проходить сьогодні у Кропивницькому, передає кореспондент Укрінформу.

«Необхідно посилити взаємодію у питанні збільшення податкової бази місцевих бюджетів. Одним із ключових кроків є інвентаризація сільськогосподарських земель - 23% земель не внесені до кадастру... Всі землі мають бути внесені до кадастру, завдяки чому потенційні додаткові щорічні надходження до місцевих бюджетів складуть майже 28 млрд гривень», - сказав він.

Глава уряду зазначив, що для прискорення процесу інвентаризації земель центральна влада та регіони підписали меморандум.

Як повідомляв Укрінформ, загальний обсяг земель сільськогосподарського призначення в Україні, що належать державі, становить 806 тис. га.