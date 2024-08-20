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Бізнес просить не приймати рішення, які можуть заблокувати експорт української аграрної продукції
23:05 19.08.2024 |
Нещодавно, Державна податкова служба оприлюднила проєкт постанови КМУ «Про внесення змін Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» та проєкт наказу Мінфіну «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України».
Як зазначають експерти Європейської Бізнес Асоціації і, зокрема, Комітету зернових та олійних культур, запропоновані в документах нововведення фактично створять значні ризики для нормального та безперебійного функціонування аграрної галузі. Адже запропонована редакція змін до постанови КМУ №1165 ускладнюватиме адміністрування податку на додану вартість в частині реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування на експортні операції з кількох причин.
По-перше, підприємства, що виконують умову щодо повернення експортної виручки у розмірі не менше 80%, повинні будуть реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в загальному порядку та втрачати час та ресурси на такі дії.
По-друге, перевірка на безумовну реєстрацію таких податкових накладних та розрахунків коригування в більшості випадків у великих підприємств не буде позитивною, оскільки можуть не виконуватися дрібні умови, як от невчасна подача звітності та наявність незначної суми податкового боргу, що відображається в інтегрованій картці платника органами Державної податкової служби України у період переходу від адміністративного оскарження рішень ДПС до судового.
По-третє, формула, яка використовується для обрахунку загального обсягу операцій із вивозу за межі митної території України, містить показник суми придбання у ризикового контрагента, рішення про ризиковість якого в подальшому може бути скасована ДПС або судом.
На переконання бізнесу, запропонований підхід до змін фактично переведе в ручне керування експорт зернової та олійної продукції шляхом можливого блокування податкових накладних та розрахунків коригування до них. Адже відсутня будь-яка відповідальність посадових осіб ДПС за винесення помилкових або завідомо неправомірних рішень щодо визнання ризиковості підприємств чи операцій, що призвело до втрат підприємства-експортера унаслідок блокування податкових накладних та розрахунків коригування.
До того ж, представники бізнесу занепокоєні, що з огляду на запропоновані зміни, може зупинитись експорт продукції на невизначений час у зв'язку із послідовними запитами усіх можливих первинних документів та залишення статусу ризиковості впродовж тривалого терміну.
В такий непростий як для бізнесу, так і для країни загалом час, дані нововведення можуть посилити загрозу непрогнозованих та непомірних втрат бізнесу, зокрема:
* на додаткове та об'ємне окреме адміністрування експортних операцій в частині ПДВ.
* розблокування податкових накладних та розрахунків коригування та процедура надання пояснень/оскаржень рішень територіальної комісії до ДПС чи до суду призведе до зриву контрактів, до непрогнозованих витрат на оплату простоїв транспорту, витрат на зберігання зерна в терміналах та його псування.
* додавання часу на процедуру розблокування податкової накладної та оскарження відмов призведе до втрати економічного сенсу операції.
* оскарження відмов у розблокуванні може призвести до тривалої процедури зміни ціни контракту та реєстрації нових податкових накладних.
Варто наголосити, що блокування податкової накладної в контексті запропонованого механізму означатиме блокування фізичного експорту товару, а наслідком фізичного блокування експорту може стати колапс цілої системи морських портів України. Додатково це суттєво зменшить надходження валютної виручки в економіку України, чого зараз не можна допускати.
Прозорий бізнес переконаний - тягар всіх негативних наслідків та відповідальність за незаконні операції, несплату податків всередині країни, повинні залишатися на порушниках законодавства, які безпосередньо такі дії вчиняють.
Тож вбачається доцільною пропозиція про виключення з механізму блокування податкових накладних експортерів, які мають позитивну історію та не здійснювали зловживань з неповерненням валютної виручки за експортований товар.
В цьому контексті бізнес Європейської Бізнес Асоціації пропонує 2 аспекти.
Передбачити безумовну реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування для добропорядних експортерів, що виконують умову про повернення не менше ніж 80% валютної виручки протягом законодавчо встановлених строків.
Для всіх інших експортерів передбачити безумовну реєстрацію податкової накладної у разі наявності позитивної податкової історії. Зокрема, в такому випадку перевірки на відповідність ризиковості операцій та платника не здійснюються.
В умовах воєнного стану важливою є стабільна робота економіки держави, однією з основних рушійних сил якої є аграрна галузь. Саме вона є важливою складовою продовольчої безпеки, бюджетної стабільності та валютної стійкості. Незважаючи на воєнну ситуацію в країні, Україна залишається одним із провідних постачальників продуктів харчування на світовий ринок. Тож, власне, експорт української агропродукції є пріоритетом не лише для України, а й для всього світу - задля забезпечення світової харчової безпеки.
Тому, Асоціація вже підготувала та надіслала до ДПС ряд пропозицій та дуже просить та звертається до в.о. Голови Державної податкової служби з проханням врахувати пропозиції бізнесу аби не зупинити експорт аграрної продукції.
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