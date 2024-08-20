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Україна експортувала вже понад 5,7 мільйона тонн зернових
22:57 19.08.2024 |
Україна з початку 2024/2025 маркетингового року станом на 19 серпня експортувала 5,788 млн т зернових та зернобобових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.
Зазначається, що цього МР Україна вже експортувала 2,777 млн т пшениці (торік було 1,467 млн т), 907 тис. т ячменю (торік - 422 тис. т), 0,3 тис. т жита (0,6 тис. т) та 2,084 млн т (1,711 млн т) кукурудзи.
Водночас, експорт борошна становив 7,4 тис. т (проти 17,6 тис. т за аналогічний період минулого МР).
Як повідомлялось, порівняно з минулим роком Україна збільшила обсяги експорту зерна і зараз щомісяця в середньому експортує 7 млн т.
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