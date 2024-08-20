Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив спеціальні субсидії для аграріїв

22:13 19.08.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет міністрів ухвалив постанову №938 про спеціальні субсидії аграріям, землі яких опиняться або вже є у зоні бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Державну допомогу у розмірі 1000 грн у розрахунку на 1 гектар оброблюваних угідь, засіяних сільгоспкультурами під урожай поточного року, отримають сільгоспвиробники, які працюють у зоні можливих бойових дій.

Допомогу у 2000 грн на 1 гектар отримають агровиробники, чиї засіяні землі вже опинилися у зоні активних бойових дій.

Заявки можна буде подавати до Державного аграрного реєстру з 10 вересня по 25 вересня 2024 року.

Обласні комісії за результатами розгляду заявок до 1 листопада визначають суму компенсації та подають цю інформацію до Мінагрополітики для затвердження виплат.

Аграрії мають отримати виплати до 1 грудня. Бюджетні кошти надаються на безповоротній основі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3027
  0,0917
 0,22
EUR
 1
 45,6085
  0,3094
 0,68

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9419  0,04 0,09 41,5304  0,11 0,26
EUR 45,0407  0,21 0,48 45,7911  0,23 0,51

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,29 41,3000  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес