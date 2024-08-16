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АНАЛІТИКА

В Україні намолотили понад 31,9 мільйона тонн зернових та олійних

11:56 16.08.2024 |

Новини АПК

 

Українські аграрії станом на 16 серпня зібрали понад 31,9 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

"Загалом в Україні зібрано 28,5 млн тонн зернових та понад 3,4 млн тонн олійних", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшениці намолочено 21,7 млн т із площі 4 846,1 тис. га, ячменю - 5,5 млн т із площі 1397,4 тис. га, гороху - 458,5 тис. т із площі 207,6 тис. га. Аграрії також намолотили 3,4 млн т насіння ріпаку з площі 1 227,6 тис. га.

Аграрії Одещини стали лідерами по збиранню зернових та обмолотили 1075,7 тис. га. Найвища урожайність зафіксована в Хмельницькій області з показником 65,5 ц/га.

У міністерстві зазначили, що Дніпропетровська область приступила до збирання сої, яка обмолочена на 0,65 тис. га при урожайності 15,2 ц/га. Аграрії Миколаївщини почали збирання соняшнику.

Як повідомлялося, на Одещині аграрії завершили збір ранніх зернових та зернобобових, намолочено понад 3,5 млн тонн збіжжя.
 

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