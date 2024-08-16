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В Україні намолотили понад 31,9 мільйона тонн зернових та олійних
11:56 16.08.2024 |
Українські аграрії станом на 16 серпня зібрали понад 31,9 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
"Загалом в Україні зібрано 28,5 млн тонн зернових та понад 3,4 млн тонн олійних", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, пшениці намолочено 21,7 млн т із площі 4 846,1 тис. га, ячменю - 5,5 млн т із площі 1397,4 тис. га, гороху - 458,5 тис. т із площі 207,6 тис. га. Аграрії також намолотили 3,4 млн т насіння ріпаку з площі 1 227,6 тис. га.
Аграрії Одещини стали лідерами по збиранню зернових та обмолотили 1075,7 тис. га. Найвища урожайність зафіксована в Хмельницькій області з показником 65,5 ц/га.
У міністерстві зазначили, що Дніпропетровська область приступила до збирання сої, яка обмолочена на 0,65 тис. га при урожайності 15,2 ц/га. Аграрії Миколаївщини почали збирання соняшнику.
Як повідомлялося, на Одещині аграрії завершили збір ранніх зернових та зернобобових, намолочено понад 3,5 млн тонн збіжжя.
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