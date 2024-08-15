Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

USAID надав чотирьом агропідприємствам України 58 причепів для перевезення зерна

USAID надав чотирьом агропідприємствам України 58 причепів для перевезення зерна

 

USAID надав чотирьом агропідприємствам України 58 причепів для прискорення збирання зерна, зниження транспортних витрат і збільшення обсягу перевезень зерна на 169 тис. тонн на рік, повідомила донорська організація на фейсбук-сторінці.

"Нещодавно підприємства отримали ці 20 причепів, а до того іншим 8 підприємствам було надано ще 38 - тобто загальна кількість причепів, придбаних за підтримки USAID, становить уже 58", - наголошується в повідомленні.

За підрахунками USAID, підприємства-отримувачі допомоги зможуть сумарно наростити свої перевезення зерна на 234,5 тис. тонн на рік, і цим зміцнять український агросектор і підвищать загальносвітову продовольчу безпеку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1382
  0,1880
 0,45
EUR
 1
 45,3055
  0,2442
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9171  0,10 0,25 41,5114  0,11 0,27
EUR 44,9850  0,04 0,10 45,7575  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,18 0,44 41,1750  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес