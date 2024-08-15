USAID надав чотирьом агропідприємствам України 58 причепів для перевезення зерна

USAID надав чотирьом агропідприємствам України 58 причепів для прискорення збирання зерна, зниження транспортних витрат і збільшення обсягу перевезень зерна на 169 тис. тонн на рік, повідомила донорська організація на фейсбук-сторінці.

"Нещодавно підприємства отримали ці 20 причепів, а до того іншим 8 підприємствам було надано ще 38 - тобто загальна кількість причепів, придбаних за підтримки USAID, становить уже 58", - наголошується в повідомленні.

За підрахунками USAID, підприємства-отримувачі допомоги зможуть сумарно наростити свої перевезення зерна на 234,5 тис. тонн на рік, і цим зміцнять український агросектор і підвищать загальносвітову продовольчу безпеку.