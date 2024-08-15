Україна у 2023 р. експортувала 55,4 тис. тонн меду та увійшла до п'ятірки найбільших світових експортерів

Українські виробники меду за останні 10 років посилили свої позиції на світовому ринку меду і наростили обсяги експорту в період з 2012 до 2023 року більш ніж уп'ятеро, повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"У 2024 році український мед, незважаючи на складнощі повномасштабної війни, продовжує демонструвати стійку позитивну динаміку на світовому ринку. За перші три місяці цього року експорт меду становив понад 23 тис. тонн, що в грошовому еквіваленті становить $44 млн. Найбільший попит постійно спостерігається в країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині, Польщі та Франції, на які припадає майже половина валютної виручки", - зазначили аналітики.

За їхньою інформацією, Україна протягом кількох років перебуває в п'ятірці найбільших експортерів меду. Так, за підсумками 2023 року Україна в експорті меду посідає четверте місце серед традиційних світових лідерів із 55,4 тис. тонн. У цьому рейтингу її випереджають Китай зі 152,6 тис. тонн, Індія - 98,7 тис. тонн, Аргентина - 68,9 тис. тонн, а на п'ятій позиції перебуває Бразилія з 28,5 тис. тонн меду.