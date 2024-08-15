Фінансові новини
- |
- 15.08.24
- |
- 15:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна у 2023 р. експортувала 55,4 тис. тонн меду та увійшла до п'ятірки найбільших світових експортерів
12:38 15.08.2024 |
Українські виробники меду за останні 10 років посилили свої позиції на світовому ринку меду і наростили обсяги експорту в період з 2012 до 2023 року більш ніж уп'ятеро, повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
"У 2024 році український мед, незважаючи на складнощі повномасштабної війни, продовжує демонструвати стійку позитивну динаміку на світовому ринку. За перші три місяці цього року експорт меду становив понад 23 тис. тонн, що в грошовому еквіваленті становить $44 млн. Найбільший попит постійно спостерігається в країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині, Польщі та Франції, на які припадає майже половина валютної виручки", - зазначили аналітики.
За їхньою інформацією, Україна протягом кількох років перебуває в п'ятірці найбільших експортерів меду. Так, за підсумками 2023 року Україна в експорті меду посідає четверте місце серед традиційних світових лідерів із 55,4 тис. тонн. У цьому рейтингу її випереджають Китай зі 152,6 тис. тонн, Індія - 98,7 тис. тонн, Аргентина - 68,9 тис. тонн, а на п'ятій позиції перебуває Бразилія з 28,5 тис. тонн меду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Зеленський схвалив операцію з підриву «Північного потоку», та згодом намагався її зупинити
|Лубінець пояснив, навіщо створювати військові комендатури у Курській області
|Зеленський зібрав нараду по Курській області: обговорювали створення військових комендатур
|Не лише «Саваслейка». Що відомо про найбільшу атаку України на аеродроми РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|USAID надав чотирьом агропідприємствам України 58 причепів для перевезення зерна
|Нафта прискорила зростання, Brent торгується на рівні $80,5 за барель
|«Залізний полігон»: Виробники озброєння зможуть безкоштовно випробовувати свої вироби
|Запуск четвертого заводу Nestlé в Україні відбудеться в IV кв.-2024, набір співробітників уже розпочато
|Більше половини коштів українці витрачають на харчі та ліки, лише 1,5% – на відпочинок, – дані «Приватбанку»
|Україна у 2023 р. експортувала 55,4 тис. тонн меду та увійшла до п'ятірки найбільших світових експортерів
Бізнес
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL
|Pixel 9 додає запис дзвінків і транскрипцію, а також безкоштовний Satellite SOS на два роки
|Google офіційно представив Pixel 9
|Рівень світового продажу електромобілів у липні зріс на 21%, хоча попит у Європі зменшився
|SpaceX анонсувала перший пілотований космічний політ над полюсами Землі наприкінці 2024 року
|У Google Wallet тепер можна зберігати практично все, але поки лише у США
|Визначення фільмів та серіалів через TikTok стане набагато простішим через функцію Spotlight