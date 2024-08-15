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АНАЛІТИКА

Експорт цукру з України через європейські мита зменшився до критичних показників

22:59 14.08.2024 |

Новини АПК

 
У першій половині серпня 2024 року Україна експортувала 3000 - 4000 тонн цукру, тоді як два місяці тому цей показник сягав 100 000 тонн. Про це повідомив аналітичний відділ сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в рамках Всеукраїнської аграрної ради.

"Протягом серпня Україна експортувала лише 3000 - 4000 тонн цукру, що є критично малим показником порівняно з 100 000 тонн, експортованими два місяці тому. Український ринок цукру стикається з труднощами, оскільки тепер ми повністю орієнтовані на внутрішній споживчий попит", - зазначає ПУСК.

Надалі запаси цукру в Україні будуть збільшуватись, бо внутрішнє виробництво зросте. Через неможливість експорту цукру в країни ЄС українським виробникам потрібно шукати нові ринки збуту.

Очікується, що у новому сезоні Європа також збільшить виробництво цукру, що ускладнить реалізацію української продукції на міжнародному рівні.

"Як мінімум до січня 2025 року ми не зможемо возити цукор в Європу. Україні доведеться або платити високі експортні мита, що негативно вплине на відпускну ціну заводу, або чекати на обнулення квот", - каже аналітик.

На тлі цих подій в Україні спостерігається значне зниження відпускних цін на цукор, що буде продовжуватись і надалі. Зараз ціни на цукор становлять 26,5 - 27,5 грн/кг.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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