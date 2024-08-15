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Експорт цукру з України через європейські мита зменшився до критичних показників
22:59 14.08.2024 |
"Протягом серпня Україна експортувала лише 3000 - 4000 тонн цукру, що є критично малим показником порівняно з 100 000 тонн, експортованими два місяці тому. Український ринок цукру стикається з труднощами, оскільки тепер ми повністю орієнтовані на внутрішній споживчий попит", - зазначає ПУСК.
Надалі запаси цукру в Україні будуть збільшуватись, бо внутрішнє виробництво зросте. Через неможливість експорту цукру в країни ЄС українським виробникам потрібно шукати нові ринки збуту.
Очікується, що у новому сезоні Європа також збільшить виробництво цукру, що ускладнить реалізацію української продукції на міжнародному рівні.
"Як мінімум до січня 2025 року ми не зможемо возити цукор в Європу. Україні доведеться або платити високі експортні мита, що негативно вплине на відпускну ціну заводу, або чекати на обнулення квот", - каже аналітик.
На тлі цих подій в Україні спостерігається значне зниження відпускних цін на цукор, що буде продовжуватись і надалі. Зараз ціни на цукор становлять 26,5 - 27,5 грн/кг.
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