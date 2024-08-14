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АНАЛІТИКА

USDA прогнозує зростання виробництва та експорту української пшениці

17:45 14.08.2024 |

Новини АПК

 

Департамент сільського господарства США (USDA) оновив прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік, у якому збільшив показники виробництва та експорту української пшениці, однак скоротив показники щодо кукурудзи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Згідно з оновленими прогнозами USDA, в 2024/25 МР показники виробництва української пшениці збільшилися на 2,1 млн т, до 21,6 млн т та експорту - на 1 млн т, до 14 млн т. Виробництво та експорт кукурудзи скорочується на 0,5 млн т до 27,2 млн т та 24,0 млн т відповідно.

Крім того, оновлений прогноз світового ринку пшениці на 2024/25 МР передбачає збільшення початкових запасів, виробництва, торгівлі та незначне зниження кінцевих запасів.

За даними у звіті, світове виробництво пшениці збільшено на 2,1 млн т, до 798,3 млн т завдяки зростанню початкових запасів і виробництва. Насамперед таке зростання відбудеться завдяки зростанню виробництва в Україні (+2,1 млн т до 21,6 млн т), внаслідок збільшення посівних площ, а також через вищий прогноз врожайності в Казахстані та Австралії, що перекриє зниження виробництва в ЄС та США.

Прогноз світового споживання збільшено на 4,1 млн т, до рекордних 804 млн т, головним чином через збільшення фуражного та залишкового використання в ЄС, Казахстані та Україні.

Прогноз світової торгівлі зріс на 2 млн т, до 214,9 млн т завдяки зростанню експорту з Австралії (+1,0 млн т до 23,0 млн т) та України (+1,0 млн т до 14,0 млн т).

За прогнозами, світові кінцеві запаси пшениці на 2024/25 МР знижені на 0,6 млн т, до 256,6 млн т.

Відповідно до оновлених прогнозів на світовому ринку кукурудзи в 2024/25 МР передбачається скорочення виробництва, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

Світове виробництво кукурудзи прогнозується нижчим на 5 млн т, до 1219,8 млн т. Таке зниження буде відбуватися за рахунок скорочення в ЄС (-3,5 млн т до 60,5 млн т), Росії (-0,9 млн т до 14,1 млн т), Сербії, Україні (-0,5 млн т до 27,2 млн т) та Молдові. Зазначається, що нижча врожайність обумовлена спекою та посухою. При цьому обсяги виробництва в США зростають (+1,1 млн т до 384,7 млн т).

Прогноз світової торгівлі кукурудзи скорочено на 0,3 млн т, до 191,5 млн т. Скорочення відбудеться в основному за рахунок Бразилії (-1 млн т, до 54 млн т). Хоч США збільшили екпорт кукурудзи (+1,9 млн т до 58,4 млн т), однак скорочення відбулось в ЄС (-0,5 млн т до 4,0 млн т), Сербії та Україні (-0,5 млн т до 24,0 млн т).

Прогноз світових запасів кукурудзи оцінюється на рівні 310,2 млн т, що на 1,5 млн т нижче попередньої оцінки.

Як повідомлялося, Департамент сільського господарства США (USDA) 10 травня опублікував світовий прогноз виробництва основних сільгоспкультур на 2024/25 маркетинговий рік порівняно з попереднім сезоном.
 

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