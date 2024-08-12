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АНАЛІТИКА

Україна з початку 2024/25 МР експортувала майже 5 млн тонн зерна

14:11 12.08.2024 |

Новини АПК

 

Україна станом на 12 серпня з початку 2024-2025 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала 4,962 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 58,9% більше, ніж за аналогічний період роком раніше, повідомила пресслужба Мінагрополітики України з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, у серпні було експортовано 1,26 млн тонн, що 48,6% більше за минулорічний показник. У розрізі культур із початку поточного сезону експортовано 2,273 млн тонн пшениці (у 2023/24 МР - 1,25 млн тонн), 739 тис. тонн ячменю (385 тис. тонн), 0,3 тис. тонн жита (0,6 тис. тонн), 1,932 млн тонн кукурудзи (1,481 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 12 серпня оцінюють у 6,3 тис. тонн (у 2023/24 МР - 14,9 тис. тонн), зокрема пшеничного - 5,7 тис. тонн (14,3 тис. тонн).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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