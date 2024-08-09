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АНАЛІТИКА

Бахрейн відкрив ринок для українських виробників м'яса птиці

13:45 09.08.2024 |

Новини АПК

 

Королівство Бахрейн відкрило доступ на свій ринок для українських виробників м'яса птиці та продуктів із нього. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Минулого тижня Боснія та Герцеговина також відкрила ринок для українських виробників м'яса птиці механічного обвалювання.

"Відкриття двох ринків поспіль у різних регіонах світу свідчить про системну роботу, спрямовану на підтримку українських експортерів", - прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Сертифікат здоров'я на експорт м'яса птиці та продуктів із нього до Королівства Бахрейн оприлюднено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво" - "Ветеринарія та безпека" - "Сертифікати на експорт з України".

Ринок курячого м'яса Бахрейну оцінюється в $195 млн і до 2030 року зросте до $209 млн. М'ясо курки переважно закуповують ресторани, кафе, мережі швидко харчування. Через супермаркети продається лише близько 25% курячого м'яса.

Попит на м'ясо курки в Бахрейні зростає зі збільшенням потоку туристів до Королівства. За минулий рік кількість туристів зросла на 2,8 млн осіб (до 12,8 млн осіб), і ця тенденція збережеться найближчими роками.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Бахрейн
 

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