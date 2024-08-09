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Аграрії намолотили вже 30,6 млн тонн сільгоспкультур під урожай-2024 - Мінагрополітики
12:05 09.08.2024 |
Аграрії всіх областей України, під час збирання ранніх зернових та зернобобових культури, вже намолотили 30,640 млн тонн нового врожаю з 7,741 млн га, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства в п'ятницю.
Згідно з повідомленням, уже зібрано понад 27,3 млн тонн зернових і 3,3 млн тонн олійних.
Уточнюється, що намолочено 20,494 млн тонн пшениці з 4,732 млн га за врожайності 42,2 ц/га, ячменю - 5,2 млн тонн з 1367,4 тис. га за врожайності 38,1 ц/га, гороху - 457,7 тис. тонн з 207,6 тис. га за врожайності 22,1 ц/га.
В Україні триває збирання олійних. Зокрема, вже намолочено понад 3,318 млн тонн ріпаку з 1220,4 тис. га з урожайністю 27,2 ц/га і 0,3 тис. тонн сої з 0,2 тис. га з урожайністю 15,2 ц/га.
Також за темпами збирання зернових лідирують аграрії Одеської області, де обмолочено 1072,9 тис. га. За врожайністю лідирує Хмельницька область із показником 65,1 ц/га.
Аграрії Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Херсонської областей розпочали збирання гречки та пшона.
Збирання ранніх зернових і зернобобових культур завершили в Івано-Франківській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Одеській, Херсонській, Кіровоградській та Черкаській областях.
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