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В Україні продовжує дорожчати картопля - EastFruit
14:44 08.08.2024 |
В Україні спостерігається зростання цін на картоплю, українські виробники пропонують її до продажу за ціною 13-18 грн/кг ($0,32-0,44 /кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в EastFruit.
"Наразі основні продажі картоплі відбуваються в межах 13-18 грн/кг ($0,32-0,44 /кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Попри підвищення цін у даному сегменті, попит на картоплю на українському ринку залишається досить високим", - йдеться у повідомленні.
Аналітики проєкту пояснюють підвищення цін скороченням поставок із господарств, оскільки через посуху в низці регіонів виробники змушені були призупинити збиральні роботи. За словами продавців, підтримку цінам надавала нечисленна пропозиція продукції високої якості.
Варто зазначити, що наразі ціни на картоплю в Україні в середньому на 82% вищі, ніж в аналогічний період торік. При цьому чимало українських фермерів заявляють про свій намір вже наступного тижня здійснити чергові спроби підвищити ціни в даному сегменті.
Як повідомлялось, ціни на кавуни в Україні з початку поточного тижня вже знизилися на третину.
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