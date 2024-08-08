В Україні продовжує дорожчати картопля - EastFruit

В Україні спостерігається зростання цін на картоплю, українські виробники пропонують її до продажу за ціною 13-18 грн/кг ($0,32-0,44 /кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в EastFruit.

"Наразі основні продажі картоплі відбуваються в межах 13-18 грн/кг ($0,32-0,44 /кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Попри підвищення цін у даному сегменті, попит на картоплю на українському ринку залишається досить високим", - йдеться у повідомленні.

Аналітики проєкту пояснюють підвищення цін скороченням поставок із господарств, оскільки через посуху в низці регіонів виробники змушені були призупинити збиральні роботи. За словами продавців, підтримку цінам надавала нечисленна пропозиція продукції високої якості.

Варто зазначити, що наразі ціни на картоплю в Україні в середньому на 82% вищі, ніж в аналогічний період торік. При цьому чимало українських фермерів заявляють про свій намір вже наступного тижня здійснити чергові спроби підвищити ціни в даному сегменті.

Як повідомлялось, ціни на кавуни в Україні з початку поточного тижня вже знизилися на третину.