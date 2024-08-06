Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на соняшник урожаю-2024 зростають через зниження прогнозу його виробництва - аналітики

11:45 06.08.2024 |

Новини АПК

 

Ціни попиту на соняшник нового врожаю зростають на тлі новин про стан посівних площ та подальше зниження прогнозу виробництва олійної в Україні у 2024 році, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Згідно з повідомленням, попередньо сформовані ціни на соняшник урожаю-2024 становлять близько 18,5-20 тис. грн/т СРТ. Водночас, переробні підприємства через нестабільність ситуації не поспішають озвучувати можливі закупівельні ціни. Вони припускають, що найближчим часом ціни можуть підвищитись до 20-22 тис. грн/т СРТ або навіть до 23 тис. грн/т СРТ.

"Серед причин можливого підвищення варто виділити очікування нижчого врожаю порівняно з минулим роком, стриманий продаж олійної, а також високу конкуренцію на внутрішньому ринку за обсяги якісної сировини. Водночас такі чинники підтримки цін можуть не втратити своєї актуальності і в період масового збирання соняшнику, оскільки аграрії, з урахуванням поточної ситуації, планують чекати більш привабливих цін", - пояснили аналітики.

Експерти зазначили, що до збиральної кампанії з соняшника поступово долучається дедалі більша кількість областей. Поки що це переважно обмолот ранніх сортів, які здебільшого постраждали від спеки. Пропозиція олійної нового врожаю майже відсутня - як фізичних обсягів, так і за форвардними угодами, констатували у "АПК-Інформ".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1966
  0,0284
 0,07
EUR
 1
 45,1474
  0,5007
 1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8377  0,10 0,26 41,4531  0,09 0,23
EUR 44,6865  0,11 0,25 45,4854  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0600  0,13 0,32 41,0950  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес