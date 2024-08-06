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Ціни на соняшник урожаю-2024 зростають через зниження прогнозу його виробництва - аналітики
11:45 06.08.2024 |
Ціни попиту на соняшник нового врожаю зростають на тлі новин про стан посівних площ та подальше зниження прогнозу виробництва олійної в Україні у 2024 році, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".
Згідно з повідомленням, попередньо сформовані ціни на соняшник урожаю-2024 становлять близько 18,5-20 тис. грн/т СРТ. Водночас, переробні підприємства через нестабільність ситуації не поспішають озвучувати можливі закупівельні ціни. Вони припускають, що найближчим часом ціни можуть підвищитись до 20-22 тис. грн/т СРТ або навіть до 23 тис. грн/т СРТ.
"Серед причин можливого підвищення варто виділити очікування нижчого врожаю порівняно з минулим роком, стриманий продаж олійної, а також високу конкуренцію на внутрішньому ринку за обсяги якісної сировини. Водночас такі чинники підтримки цін можуть не втратити своєї актуальності і в період масового збирання соняшнику, оскільки аграрії, з урахуванням поточної ситуації, планують чекати більш привабливих цін", - пояснили аналітики.
Експерти зазначили, що до збиральної кампанії з соняшника поступово долучається дедалі більша кількість областей. Поки що це переважно обмолот ранніх сортів, які здебільшого постраждали від спеки. Пропозиція олійної нового врожаю майже відсутня - як фізичних обсягів, так і за форвардними угодами, констатували у "АПК-Інформ".
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