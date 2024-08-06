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Експорт української свинини перевищує імпорт другий місяць поспіль - профільна аоціація
23:22 05.08.2024 |
У червні - липні 2024 року обсяг експорту української свинини перевищує імпорт.
Про це повідомляє Асоціація «Свинарі України» за попередніми даними митної статистики, передає Укрінформ.
«Упродовж липня до України завезли майже 150 т свинини (УКТ ЗЕД 0203, що на 23,5% менше, ніж місяцем раніше. Разом із тим, обсяги експорту свинини за другий місяць літа склали понад 400 т, перевищивши червневий показник більш ніж на 36%", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за 7 місяців 2024 року імпорт свинини склав 1,78 тис. т, тоді як експорт - 1,64 тис. т. У валютному вимірі розбіжність не перевищує 10%, чи 0,4 млн дол.
Галузеві аналітики зауважили, що у липні середня ціна закупівлі свинини незначно перевищила червневий показник, однак загалом котирування залишаються на досить низькому рівні. З одного боку, це формує органічний вхідний бар'єр для імпорту, з іншого - підтримує конкурентоспроможність української свинини на зовнішніх ринках.
За даними АСУ, основним зовнішнім ринком збуту для української свинини залишаються ОАЕ (85,7% сукупного експорту за період), а постачальниками свинини є країни ЄС (37,8%) та Канада (62,2%).
Як повідомлялось, у червні 2024 року експорт української свинини перевищив імпорт. Протягом місяця за межі країни вивезли майже 296 т свинини сукупною вартістю близько 700 тис. дол. США.
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