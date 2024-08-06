Україна збільшила експорт ріпаку на 15%

У липні 2024 Україна експортувала 278 тисяч тонн ріпаку, що на 15% перевищило минулорічний показник.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Електронна зернова біржа.

"У липні Україна експортувала 278 тис. т ріпаку, що на 15% перевищило показник липня 2023 року (242 тис. т) завдяки ранньому дозріванню урожаю та високим цінам на олійну. Це стало найбільшим для цього місяця показником за останні 5 років", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом цього тижня закупівельні ціни на ріпак в Україні зросли до 22700 - 23000 грн/т, або 475-485 дол./т з доставкою до портів Чорного моря, оскільки фермери майже зупинили продаж після зниження цін. Переробники ж пропонують за ріпак 20500-21500 грн/т з доставкою на завод.

За даними аналітиків, світові котирування на ріпак минулого тижня дещо знизилися, але в Україні закупівельні ціни залишилися на високому рівні завдяки активному експорту та закупівлям трейдерів. Внаслідок падіння цін на нафту на 3,7%, ринок ріпаку поки залишився сталим.

Як повідомлялось, у липні 2024 року Україна експортувала 5,4 млн т продукції агропромислового комплексу, що на 1,5% більше аналогічного показника попереднього місяця.