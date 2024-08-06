Фінансові новини
- |
- 06.08.24
- |
- 05:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світові ціни на цукор впали до мінімуму за два роки, – Bloomberg
23:12 05.08.2024 |
Цукор-сирець подешевшав до найнижчого рівня за майже два роки через розпродаж на світових ринках, тоді як бразильські поставки та перспективи більшого виробництва в Індії покращують перспективи пропозиції.
Про це пише Bloomberg.
Вартість контрактів впала на 2,5% до 17,64 доларових центів за 0,45 кг, що є найнижчим показником з жовтня 2022 року.
Бразилія - найбільший у світі виробник цукру - експортувала близько 20 млн тонн цукру з початку року, що на 40% більше, ніж у попередньому році.
"Ринок може залишатися під тиском вхідних бразильських спотових обсягів і рішення фондів залишатися короткими", - сказав Ковріг.
Втім, темпи експорту можуть призупинитися з листопада по грудень або навіть раніше, якщо сезон дощів розпочнеться вчасно в жовтні.
Очікується, що сезон мусонних дощів в Індії, другому за величиною виробнику цукру-сирця, сприятиме збільшенню його виробництва.
На початку червня повідомлялося, що від початку 2024 року Україна експортувала 421,8 тис. тонн цукру, зокрема, в країни Європейського Союзу - 301 тис. тонн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|F-16 вже в Україні. Яке озброєння «засвітили» на українських винищувачах
|Підвищення податків: Гетманцев оприлюднив перші зміни до законопроєкту Кабміну
|Чому виник скандал навколо відбудови Охматдиту і хто у цьому винен
|Україна виплатила 200 мільйонів доларів власникам ВВП-варантів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес пропонує посилити заходи з детінізації замість підвищення податків і запровадження нових - ЄБА
|Українська компанія запустила виробництво дронів у Словаччині
|Через «Дію» забронювали вже майже 120 тисяч працівників, – Мінекономіки
|Експорт української свинини перевищує імпорт другий місяць поспіль - профільна аоціація
|Україна збільшила експорт ріпаку на 15%
|Світові ціни на цукор впали до мінімуму за два роки, – Bloomberg
Бізнес
|У ЄС набув чинності закон про штучний інтелект
|Telegram запустив браузер та магазин «мінізастосунків»
|Розкриті цінники процесорів AMD Ryzen 9000
|Microsoft видаляє рекламу з Skype та впроваджує нові функції AI і OneAuth
|Робот-стоматолог вперше у світі провів операцію самостійно — у 8 разів швидше за людину-лікаря
|У Meta визнали «галюцинації» ШІ після замаху на Трампа
|Сонячні панелі з додатковою обробкою: відкриття, що покращує ефективність та надійність