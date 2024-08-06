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АНАЛІТИКА

Світові ціни на цукор впали до мінімуму за два роки, – Bloomberg

23:12 05.08.2024 |

Новини АПК

 

Цукор-сирець подешевшав до найнижчого рівня за майже два роки через розпродаж на світових ринках, тоді як бразильські поставки та перспективи більшого виробництва в Індії покращують перспективи пропозиції.

Про це пише Bloomberg.

Вартість контрактів впала на 2,5% до 17,64 доларових центів за 0,45 кг, що є найнижчим показником з жовтня 2022 року.

Бразилія - найбільший у світі виробник цукру - експортувала близько 20 млн тонн цукру з початку року, що на 40% більше, ніж у попередньому році.

"Ринок може залишатися під тиском вхідних бразильських спотових обсягів і рішення фондів залишатися короткими", - сказав Ковріг.

Втім, темпи експорту можуть призупинитися з листопада по грудень або навіть раніше, якщо сезон дощів розпочнеться вчасно в жовтні.

Очікується, що сезон мусонних дощів в Індії, другому за величиною виробнику цукру-сирця, сприятиме збільшенню його виробництва.

На початку червня повідомлялося, що від початку 2024 року Україна експортувала 421,8 тис. тонн цукру, зокрема, в країни Європейського Союзу - 301 тис. тонн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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