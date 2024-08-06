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АНАЛІТИКА

В Україні подорожчала молочна продукція через спеку та відключення світла - АВМ

23:07 05.08.2024 |

Новини АПК

 

В Україні станом на початок серпня зросли роздрібні ціни на низку молочних продуктів, зокрема, на молоко, кефір, йогурти, вершкове масло та сири.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока із посиланням на аналітика Георгія Кухалейшвілі.

«Сильна спека вплинула на перебої в роботі систем вентиляції на молочно-товарних фермах, що призвело до збільшення кількості теплових ударів у корів та зниження їх продуктивності. В липні молокопереробні підприємства відчували дефіцит молока-сировини», - йдеться у повідомленні.

Крім того, тривалі відключення холодильного обладнання призвели до того, що значна кількість молочних продуктів зіпсувалася та не була реалізована. На ціні також позначилося використання дизельних генераторів, що призвело до зростання виробничих витрат.

В АВМ повідомили, що на 5 серпня пастеризоване питне молоко в середньому коштувало 47,55 грн/кг (+1% до липня цього року і +18% до минулого року).

Кефір жирністю 2,5% в середньому коштував 55,52 грн/кг (+0,4% до липня цього року і +14% до минулого року). Ціна на сметану жирністю 15% становить у середньому 132,92 грн/кг (-0,4% та +15% відповідно).

Ціна на йогурт питний в середньому становила 94,29,50 грн/кг (+2% до липневої ціни та +16% до минулорічної). Йогурт у стаканах в середньому коштує 131,34 грн/кг (+0,5% та +13%).

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% у серпні сягнула 243,03 грн/кг. Продукт здорожчав на 10,73 грн (+4,6% до липня та на +19% проти минулорічного періоду).

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 440,08 грн/кг (+4% до липня і +21% до минулого року).

Сир «Український» жирністю 50% на полицях супермаркетів в середньому коштує 470,58 грн/кг (+5% до минулого місяця і +13% до минулого року).

Сир «Гауда» жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 438,80 грн/кг (-5% до попереднього місяця, але +14% до минулого року).

Як повідомлялось, на початку липня в Україні відбувся перегляд цін на молоко-сировину в бік збільшення; середньозважена ціна трьох ґатунків сягнула 13,57 грн/кг без ПДВ, що на 13 коп. більше, ніж попереднього місяця.
 

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