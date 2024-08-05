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«єРобота»: Для українських виноробів розширили можливість використання грантів
10:02 05.08.2024 |
Кабінет Міністрів розширив програму "єРобота" для аграріїв за напрямком створення нових садів і теплиць - таким чином більше українських виноробів зможуть скористатися виплатами.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ухвалюємо рішення про посилення роботи програми. Розширюємо перелік регіонів для посадки черешні, персика та абрикоса. Додаємо можливість виноробам скористатися грантами, аби вони могли висаджувати власні виноградники", - розповів Шмигаль.
Одночасно прибирається умова, що при висадці виноградників необхідно встановлювати системи зрошення.
За словами Шмигаля, в межах програми "єРобота" вже виплачено майже 1 млрд грн грантів на створення нових садів та теплиць. Посаджено 2,7 тис. гектарів нових садів. Закладено 70 гектарів нових теплиць.
Шмигаль додав, що запроваджено окрему субсидію для підтримки невеликих господарств. Малі фермери зможуть отримувати 4 тис. грн на 1 гектар угідь, де вони працюють. На це в бюджеті є 1,2 млрд грн.
Що таке проєкт "єРобота"
Проєкт "єРобота" був запроваджений урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць.
Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що розраховує на створення понад 1 тис. нових ветеранських бізнесів у рамках програми "єРобота" у 2024 році.
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