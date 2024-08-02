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АНАЛІТИКА

Уряд виділив ще 3,5 мільярда на розмінування сільськогосподарських земель

17:21 02.08.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет міністрів виділяє 3,5 млрд грн на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, в Україні вже обстежено, розміновано та повернуто у використання 310 тисяч гектарів таких земель.

"Держава виділяє 3,5 млрд грн на проєкт гуманітарного розмінування. Вже працює 47 операторів протимінної діяльності та понад 2,2 тис. саперів. Є в наявності 109 машин для розмінування, ще 68 - законтрактовано. Наше завдання - якнайшвидше повернути всі землі аграріїв у використання", - зазначив він.

Шмигаль додав, що уряд також продовжує підтримувати й меліорації земель, на що в бюджеті цьогоріч закладено 200 млн грн. Заплановано побудувати та відновити меліоративні системи на площі до 8 тисяч гектарів.

На початку липня повідомлялося, що з початку року українські сапери обстежили понад 171,7 тис. га сільськогосподарських земель, запланованих до першочергового обстеження та розмінування. Понад 156,6 тис. га - повернули аграріям в господарське використання.

За матеріалами: Укрінформ
 

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