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Україна експортуватиме м'ясо птиці в Боснію та Герцоговину
23:36 01.08.2024 |
Боснія та Герцоговина відкрила ринок для українських виробників м'яса птиці механічного обвалювання.
Про це Укрінформу повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
«Українському підприємцю необхідна будь-яка підтримка від держави, що надзвичайно важливо в часи війни. І Держпродспоживслужба спільно з командою МЗС продовжують відкривати міжнародну торгівельну арену для нашого виробника. Завдяки цій роботі, Боснія та Герцеговина відкрила новий ринок для експорту продукції українського виробництва, а саме м'яса птиці механічного обвалювання. В роботі ще близько 63 країни по майже 200 напрямках», - підкреслив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
Погоджену форму ветеринарного сертифікату зазначеної категорії продукції оприлюднено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі «Міжнародне співробітництво» ‒ «Ветеринарія та безпечність» ‒ «Сертифікати на експорт з України».
Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення погоджено 41 форма міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду з України, тобто відкрито 41 ринок для експорту української продукції.
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