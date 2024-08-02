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АНАЛІТИКА

Україна експортуватиме м'ясо птиці в Боснію та Герцоговину

 

Боснія та Герцоговина відкрила ринок для українських виробників м'яса птиці механічного обвалювання.

Про це Укрінформу повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Українському підприємцю необхідна будь-яка підтримка від держави, що надзвичайно важливо в часи війни. І Держпродспоживслужба спільно з командою МЗС продовжують відкривати міжнародну торгівельну арену для нашого виробника. Завдяки цій роботі, Боснія та Герцеговина відкрила новий ринок для експорту продукції українського виробництва, а саме м'яса птиці механічного обвалювання. В роботі ще близько 63 країни по майже 200 напрямках», - підкреслив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Погоджену форму ветеринарного сертифікату зазначеної категорії продукції оприлюднено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі «Міжнародне співробітництво» ‒ «Ветеринарія та безпечність» ‒ «Сертифікати на експорт з України».

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення погоджено 41 форма міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду з України, тобто відкрито 41 ринок для експорту української продукції.
 

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