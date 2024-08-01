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АНАЛІТИКА

«Критичні галузі». МінАПК попросило бронь для підприємств, які вирощують овочі й фрукти

14:23 01.08.2024 |

Новини АПК

 

Мінагрополітики попросило обласні військові адміністрації переглянути критерії бронювання, щоб таку можливість для своїх працівників отримали підприємства галузей садівництва, овочівництва та картоплярства. Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Ці галузі на сьогодні мають критичне значення для економіки України", - наголосив директор департаменту аграрного розвитку Ігор Віштак.

Раніше близько 70% продукції овочівництва вирощували на півдні України. Сьогодні частина цього бізнесу знищена, деякі підприємства релоковані, що вплинуло на ціни на внутрішньому ринку.

"Зараз суб'єкти господарювання забезпечують вітчизняний ринок своєю продукцією, і ми повинні сприяти, щоб їхні працівники отримали бронювання", - сказав Віштак.

30 липня Кабінет міністрів і Міністерство інфраструктури спростили бронювання працівників для компаній, які займаються перевезеннями. Транспортним компаніям дозволили відповідати лише двом критеріям критичних підприємств із семи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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