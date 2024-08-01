Фінансові новини
- |
- 01.08.24
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
«Критичні галузі». МінАПК попросило бронь для підприємств, які вирощують овочі й фрукти
14:23 01.08.2024 |
Мінагрополітики попросило обласні військові адміністрації переглянути критерії бронювання, щоб таку можливість для своїх працівників отримали підприємства галузей садівництва, овочівництва та картоплярства. Про це повідомила пресслужба міністерства.
"Ці галузі на сьогодні мають критичне значення для економіки України", - наголосив директор департаменту аграрного розвитку Ігор Віштак.
Раніше близько 70% продукції овочівництва вирощували на півдні України. Сьогодні частина цього бізнесу знищена, деякі підприємства релоковані, що вплинуло на ціни на внутрішньому ринку.
"Зараз суб'єкти господарювання забезпечують вітчизняний ринок своєю продукцією, і ми повинні сприяти, щоб їхні працівники отримали бронювання", - сказав Віштак.
30 липня Кабінет міністрів і Міністерство інфраструктури спростили бронювання працівників для компаній, які займаються перевезеннями. Транспортним компаніям дозволили відповідати лише двом критеріям критичних підприємств із семи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»
ТОП-НОВИНИ
|Time розповів про «прохолодні» відносини між Камалою Гарріс та Зеленським
|«Усе складно». Бізнес не переконав владу відмовитися від підвищення податків
|The Times: Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів
|Зеленський: Весь світ хоче бачити Росію на «саміті миру»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Кількість продажу с/г земель в Україні у II кв.-2024 зросла на 6,3%, їхніх площ - на 3,3% - KSE
|«Критичні галузі». МінАПК попросило бронь для підприємств, які вирощують овочі й фрукти
|Начальник українських газосховищ позбувся приставки в.о.: отримав трирічний контракт
|У Дія.City вже зареєстровані понад 200 компаній оборонного сектору
|Фонд держмайна виставив на продаж «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
|Підвищення акцизу на пальне з 1 вересня не вплине на ринок бензину і дизпалива - директор «А-95»
Бізнес
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку
|Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
|Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів
|Звіт: ШІ-моделі Meta та OpenAI схильні до збоїв при спробах «забути» дані
|Користувачі додатка Netflix для Windows 11 більше не зможуть завантажувати серіали для перегляду офлайн
|Обробка інформації в Ірландії споживає більше електрики, ніж усе населення міст
|X (раніше Twitter) розробляє функцію редагування особистих повідомлень