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АНАЛІТИКА

Міноборони в липні не допустило постачання понад 209 тонн неякісних продуктів для харчування військових

11:53 01.08.2024 |

Новини АПК

 

Міністерство оборони України в липні 2024 року не допустило постачання понад 209 тонн неякісних і небезпечних продуктів, призначених для забезпечення харчування українських військових.

"Більшість цієї продукції - понад 182 тонни - було не допущено до забезпечення особового складу перед постачанням до військових частин", - повідомляє пресслужба міністерства в телеграм-каналі.

Крім того, під час безпосередніх перевірок у військових частинах не допущено до харчування особового складу неякісних харчових продуктів загальною вагою понад 27 тонн.

"Кожна гривня платників податків, що йде, зокрема, і на продукти харчування для армії, має бути використана з максимальною користю. Саме тому Міноборони сплачує кошти за послуги лише після того, як продукція, що доставляється до військових частин, пройшла відповідну перевірку якості та документації, як цього вимагає фінансовий контроль", - зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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