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Міноборони в липні не допустило постачання понад 209 тонн неякісних продуктів для харчування військових
11:53 01.08.2024 |
Міністерство оборони України в липні 2024 року не допустило постачання понад 209 тонн неякісних і небезпечних продуктів, призначених для забезпечення харчування українських військових.
"Більшість цієї продукції - понад 182 тонни - було не допущено до забезпечення особового складу перед постачанням до військових частин", - повідомляє пресслужба міністерства в телеграм-каналі.
Крім того, під час безпосередніх перевірок у військових частинах не допущено до харчування особового складу неякісних харчових продуктів загальною вагою понад 27 тонн.
"Кожна гривня платників податків, що йде, зокрема, і на продукти харчування для армії, має бути використана з максимальною користю. Саме тому Міноборони сплачує кошти за послуги лише після того, як продукція, що доставляється до військових частин, пройшла відповідну перевірку якості та документації, як цього вимагає фінансовий контроль", - зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
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