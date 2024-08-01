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«Херсонський кавун» отримав статус бренду в Україні
23:42 31.07.2024 |
Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення - "Херсонський кавун".
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Географічну назву носитимуть баштанні, вирощені на піщаних ґрунтах Таврійського регіону на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів Херсонської області.
"Реєстрація Херсонського кавуна як географічного зазначення є важливою подією для нашого аграрного сектору. Кавун, вирощений на піщаних ґрунтах Таврійського регіону, отримав визнання за свою унікальність і став символом стійкості та відданості українських фермерів", - наголошується в повідомленні.
У Мінекономіки нагадали, що географічне зазначення надає виробникам додаткові переваги, підвищуючи їх конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному ринках.
Місцеві громади отримають додаткові податкові надходження, що сприятиме економічному розвитку регіону. Для споживачів це гарантія високої якості та безпеки продукції.
Заявку на реєстрацію географічного зазначення подала громадська спілка "Асоціація виробників херсонського кавуна".
Довідка.
Географічне зазначення - назва або позначення, які ідентифікують товар як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості і особлива якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою пов'язані із його географічним походженням
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