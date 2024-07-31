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Уряд розширив список продуктів з обмеженим терміном зберігання
13:57 31.07.2024 |
Кабінет міністрів вніс зміни до переліку сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк зберігання, та переліку продукції, яка має особливий режим зберігання.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що відповідні зміни фахівці міністерства розробили у відповідь на численні звернення асоціацій виробників та переробників розширити перелік.
Список продукції доповнено товарами згідно з кодами УКТЗЕД. Загалом доповнюються переліки живих тварин, товарів м'ясної та рибної продукції, субпродукції, готової та консервованої риби; кондитерські вироби, плоди, горіхи соки плодові та овочеві.
Зокрема, до переліку сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк зберігання додано бджолині матки, капусту головчасту, кольрабі, цвітну, капусту листову; корнішони, салат латук і цикорій (свіжі або охолоджені).
До переліку продукції, яка має особливий режим зберігання додано олію ріпакову або гірчичну та їх фракції, філе окремих видів риб, м'ясо заморожене та інше.
Як повідомлялося, через відключення електроенергії деякі мережі супермаркетів переглянули й тимчасово скоротили асортимент товарів із обмеженим терміном придатності. Їх поставляють меншими партіями, але щодня.
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