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Ціни на українську пшеницю зростатимуть через світове зниження виробництва зерна - аналітики
11:43 31.07.2024 |
В Україні з 3,5 млн га зібрано понад 14,7 млн тонн пшениці, контракти на закупівлю вже укладено не лише на серпень, а й на вересень, ціни на неї зростають, повідомили в аналітичному кооперативі "ПУСК", створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).
"На СРТ-ринках пшениці спостерігається зростання цін на $5-6 на тонні, тоді як на ринках CIF - лише на $1. Зазвичай першими зростають ціни на ринках CIF, тому така ситуація вказує на проблеми трейдерів з покриттям контрактів. Тому трейдери заохочують фермерів вищими цінами", - зазначили аналітики.
Експерти прогнозують, що такий локальний перекіс може тривати близько двох тижнів. У морських портах Одеси умовні ціни на пшеницю найближчого тижня коливатимуться в межах 175-189 $/т на базисі СРТ, на умовах CIF Констанца - 205-215 $/т.
Для тих, хто не планує продавати пшеницю найближчими тижнями, аналітики радять не звертати увагу на нинішні коливання, оскільки липень є нестабільним місяцем для зернового ринку.
У довгостроковій перспективі ціни на пшеницю зростатимуть, вважають експерти. Вагомим фактором, що підтримує рух цін угору, є світове зниження виробництва зерна.
"Європейські ринки зерна демонструють нестабільність. У ЄС очікується скорочення виробництва пшениці на 10 млн тонн, у Росії - на 10 млн тонн, а в Україні - на 3-4 млн тонн. Лише США прогнозують збільшення виробництва на 4 млн тонн, що не перекриє падіння в ЄС і РФ. Тому світові ціни, ймовірно, зростатимуть на тлі зниження виробництва", - пояснили в "ПУСКу".
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