USAID залучило $510 млн на підтримку аграріїв України: очікується додатковий дохід

Ініціатива стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна) вже залучила до українського агросектору понад 510 млн. дол. США з боку приватного сектору та міжнародних донорів.

Про це йдеться в повідомленні USAID.

Повідомляється, що у свою чергу, уряд США вклав 350 млн. дол. до цієї ініціативи, яка допомагає тисячам українських агровиробників продовжувати їхню життєво важливу працю попри жорстоку війну, яку Путін розв'язав проти України.

З липня 2022 року ініціатива AGRI-Україна допомогла понад 14 тис. українських аграріїв (що складає 32% зареєстрованих у країні агровиробників) отримати насіння, добрива, засоби захисту рослин, доступ до складських площ і фінансових ресурсів для того, щоб збирати врожаї.

Очікується, що те насіння, яке було розподілене у рамках AGRI-Україна, дасть змогу підвищити виробництво кукурудзи та соняшника на 430 тис. тонн - а це забезпечить українським виробникам додатковий дохід у понад 90 млн. дол.

"Коли Росія спробувала заблокувати експорт української агропродукції з чорноморських портів, AGRI-Україна допомогла підготувати та фінансово забезпечити діяльність альтернативних експортних маршрутів - у т.ч. через порти на р. Дунай і пункти перетину сухопутних кордонів.

Ці заходи забезпечили експорт агропродукції в обсязі 62 млн. тонн, завдяки чому українська економіка отримала понад 17 млрд. доларів", - йдеться в повідомленні.

Ресурси у 510 млн. дол., надані приватним сектором і міжнародними донорами, втричі перевищують той початковий цільовий показник, що був визначений USAID.

Минулого року AGRI-Україна розширила коло своїх партнерів - до їхнього числа увійшли 26 українських агрокомпаній, американська компанія з виробництва насіння Gowan Seed, а також міжнародні фінансові інституції - такі, як Європейський банк реконструкції та розвитку.

Окрім того, до ініціативи долучилися Республіка Корея та Японське агентство міжнародного співробітництва.