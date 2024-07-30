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Супермаркети скорочують асортимент товарів з обмеженим терміном придатності
16:35 30.07.2024 |
В умовах відключення електроенергії деякі мережі супермаркетів переглянули і тимчасово скоротили асортимент товарів з обмеженим терміном придатності. Їх постачають меншими партіями, але щодня. Про це виданню LIGA.net повідомили в мережах VARUS, Auchan та NOVUS.
"Ми регулярно перевіряємо товар на відповідність органолептичних показників стандартам якості та скорочуємо терміни реалізації продукції, навіть тієї, що упакована у вакуум або у газомодифікованому середовищі", - зазначають в мережі NOVUS.
В мережі Auchan також оптимізували логістичні шляхи постачання продуктів, щоб скоротити час на доставлення в пункти продажів. Також в мережі використовують тару з холодоагентом, який поміщається в холодильник. Завдяки цьому зберігання холоду підвищується на 4 години. Крім того, в компанії повідомили, що в кожному магазині Auchan є відомча ветеринарна служба, котра здійснює контроль температурних режимів та регулює кількість холодоагентів, у разі необхідності додають більшу кількість.
В АТБ та "Сільпо" зазначили, що відключення світла суттєво на асортимент не вплинули. В АТБ зазначають, що асортимент не скорочували, оскільки переважна більшість магазинів мережі обладнані власними домашніми енергетичними станціями (ДЕС, різновид генератора, який працює на природньому газі), що дозволяє працювати без перебоїв.
"Лише у декількох магазинах відбулося невелике скорочення асортименту, але це більше пов'язано з тим, що разова покупка клієнтів стала меншою, але частішою. Люди перестали робити запаси продуктів вдома через тривалі відключення електроенергії. За такими групами товару, як м'ясо, молочка, охолоджена риба, торти, для максимального збереження свіжості товару ми працюємо без перехідного залишку на складах", - зазначають в АТБ.
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