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В Україні засіяли близько 10 видів бавовнику
08:56 30.07.2024 |
Цієї весни близько 10 видів бавовнику було посіяно на Одещині на різних випробувальних майданчиках.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Мінагрополітики із посиланням на виконуючого обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.
"Бавовник вже зійшов, вегетація активна, вже завершилось цвітіння. Станом на сьогодні активно формуються коробочки і вже за декілька місяців можна буде говорити про збір врожаю і аналіз показників", - сказав Висоцький в ефірі телемарафону «Єдині новини».
За його словами, для вирощування бавовнику необхідні доступ до води та погодний фактор. Вологу можливо забезпечити шляхом зрошування. Перед посівом ділянки, були проведені температурні аналізи. Вони показали, що на Одещині та Миколаївщині є достатня кількість сумарних температур для успішного виробництва.
Висоцький уточнив, що найважливіше - відповідність отриманої сировини до критеріїв для оборонних цілей. Також потрібно з'ясувати наскільки це може бути прибутковим. На його думку, для внутрішньої оборонної потреби необхідно засіяти 20-30 га.
Він додав, що результат випробування буде не пізніше кінця жовтня, після цього можна говорити з аграріями про потенційний масштабний посів бавовнику наступного року на українських полях.
Як повідомлялось, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовнику в Україні».
Документом передбачено спрощення процедур ввезення та обігу на території України сортів бавовнику, який потрібен для виробництва пороху, та встановлення можливості на період воєнного стану та протягом двох років з дня його завершення або скасування спрощеної процедури державної реєстрації сортів та державної реєстрації прав на сорти бавовнику без проведення кваліфікаційної експертизи.
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