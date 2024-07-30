Мінагрополітики прогнозує зниження врожайності пізніх культур через спеку

Через рекордно високі показники температури урожайність пізніх культур може знизитись на 15%.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Мінагрополітики із посиланням на виконуючого обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.

На його думку, вплив спеки на врожай ранньої групи був не кардинальним. Південно-східні регіони постраждали на 10-15%, але в центральних та північних показник був менший. У середньому врожай ранніх культур по країні очікується меншим на 5%.

"Більш негативні наслідки очікуються для пізньої групи (кукурудза, соя і соняшник). Попередньо виглядає так, що на кожну із цих культур є негативний вплив. У більшості регіонів урожайність буде знижена до 15%", - сказав Висоцький.

Він наголосив, що такі показники є негативними, однак з точки зору масштабності виробництва та доступності для внутрішнього споживача і продовольчої безпеки причин для хвилювання немає.

Висоцький запевнив, що продукції буде достатньо. Проте варто думати про підтримку для фермерів за цих складних умов.

Як повідомляв Укрінформ, аграрії України станом на 26 липня 2024 року намолотили понад 22 мільйони тонн нового врожаю.