Україна годує 400 млн людей у світі, і в неї є можливість годувати 600 мільйонів - Пріцкер

Україна на сьогодні годує 400 мільйонів людей у світі, і в країни є можливість годувати 600 мільйонів, заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Сільське господарство України годує 400 мільйонів людей у світі, і в неї є можливість годувати 600 мільйонів. Це величезні можливості, і тепер, коли Чорне море функціонує, ви бачите величезний експорт не тільки сільськогосподарської продукції, а й металів, що також допомогло збільшити доходи держави і сприяло зростанню економіки", - сказала вона на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання про сектори, які готові до інвестування зараз.

Спецпредставниця наголосила, що енергетичний сектор - це ще одна велика сфера можливостей, а також будівництво, транспорт і логістика, технології.

Крім того, за її словами, критичні мінерали - ще одна галузь, що відкриває великі можливості в Україні. Ще двома сферами Пріцкер назвала оборонну промисловість і технології.