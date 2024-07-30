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АНАЛІТИКА

Україна годує 400 млн людей у світі, і в неї є можливість годувати 600 мільйонів - Пріцкер

23:24 29.07.2024 |

Новини АПК

 

Україна на сьогодні годує 400 мільйонів людей у світі, і в країни є можливість годувати 600 мільйонів, заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Сільське господарство України годує 400 мільйонів людей у світі, і в неї є можливість годувати 600 мільйонів. Це величезні можливості, і тепер, коли Чорне море функціонує, ви бачите величезний експорт не тільки сільськогосподарської продукції, а й металів, що також допомогло збільшити доходи держави і сприяло зростанню економіки", - сказала вона на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання про сектори, які готові до інвестування зараз.

Спецпредставниця наголосила, що енергетичний сектор - це ще одна велика сфера можливостей, а також будівництво, транспорт і логістика, технології.

Крім того, за її словами, критичні мінерали - ще одна галузь, що відкриває великі можливості в Україні. Ще двома сферами Пріцкер назвала оборонну промисловість і технології.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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