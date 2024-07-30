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Темпи жнив-2024 суттєво швидші за минулорічні, зібрано 75% ранніх сільгоспкультур - в.о. міністра агрополітики
16:56 29.07.2024 |
В Україні вже зібрано 75% ранніх сільгоспкультур, з яких очікують отримати 27 млн тонн зернових і близько 4 млн тонн ріпаку, повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.
"На внутрішній ринок традиційно з цієї групи йде на споживання близько 9-10 мільйонів (тонн - ІФ-У), тобто одна третина. Тому можемо чітко розуміти, що 60-65% цієї продукції, яку зараз збирають, буде експортовано", - сказав він у понеділок.
Висоцький також звернув увагу, що в сезоні-2024 збиральна кампанія йде суттєво швидше, ніж роком раніше.
"Дійсно, ранній старт. Наприклад, за даними на сьогодні (29 липня - ІФ-У), зібрано близько 20 млн тонн ранніх зернових. На аналогічну дату минулого року це було 11 млн тонн - темп суттєво швидший", - пояснив в.о. міністра.
За його словами, ранній збір - це для аграріїв позитивно, оскільки вони можуть раніше реалізувати продукцію і на отримані кошти закупити паливо та інші матеріально-технічні ресурси для підготовки до осінньо-польових робіт.
Висоцький також наголосив, що погодний фактор у поточному сезоні був мінливим. На південному сході був дефіцит опадів, спостерігалася посуха, що призведе до деякого недобору врожаю. А на півночі, заході та в низці центральних регіонів було достатньо опадів і врожайність сільгоспкультур висока. Відповідно, середній показник по державі буде таким, як прогнозувалося.
"Завдяки можливості активно експортувати морем та українським зерновим коридором ми фактично не маємо надлишку перехідних запасів із попередніх років. Надлишки були експортовані. План зі збору врожаю збігається з обсягами елеваторних потужностей всередині держави", - сказав Висоцький.
Він додав, що в країні зберігається ризик втрати зібраного зерна на прифронтових територіях, зокрема, у великих елеваторах потужністю 5-10 тис. тонн. Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб у прифронтових регіонах у поточному році реалізувати міжнародну допомогу і безкоштовно роздати аграріям рукави ємністю 200 тонн для тимчасового зберігання зерна.
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