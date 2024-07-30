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АНАЛІТИКА

ФАО надасть генератори для агровиробників прифронтових областей України

16:19 29.07.2024 |

Новини АПК

 

За фінансової підтримки уряду Німеччини, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) надасть 17 генераторів українським виробникам та переробникам аграрної продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства у Фейсбуці.

"Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України та за фінансової підтримки уряду Німеччини розподілить 17 генераторів потужністю від 27 до 88 кВт серед виробників та переробників продуктів харчування..." - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах цієї ініціативи ФАО вже успішно передала 97 генераторів малим і середнім підприємствам із Сумської, Чернігівської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

До кінця 2024 року планується роздати ще 131 генератор підприємствам, які розташовані у безпосередній близькості до лінії фронту.

Як повідомлялось, у межах ініціативи AGRI-Україна, фермери прифронтових областей вже отримали 685 т карбаміду для внесення під зернові та олійні культури.
 

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