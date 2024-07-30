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ФАО надасть генератори для агровиробників прифронтових областей України
16:19 29.07.2024 |
За фінансової підтримки уряду Німеччини, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) надасть 17 генераторів українським виробникам та переробникам аграрної продукції.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства у Фейсбуці.
"Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України та за фінансової підтримки уряду Німеччини розподілить 17 генераторів потужністю від 27 до 88 кВт серед виробників та переробників продуктів харчування..." - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у межах цієї ініціативи ФАО вже успішно передала 97 генераторів малим і середнім підприємствам із Сумської, Чернігівської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.
До кінця 2024 року планується роздати ще 131 генератор підприємствам, які розташовані у безпосередній близькості до лінії фронту.
Як повідомлялось, у межах ініціативи AGRI-Україна, фермери прифронтових областей вже отримали 685 т карбаміду для внесення під зернові та олійні культури.
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