Аграріям компенсували майже ₴100 мільйоні за придбану вітчизняну техніку

За програмою «Зроблено в Україні» аграріям за червень нарахували компенсації на 72,2 млн грн за придбану сільгосптехніку аграріям. Загалом, за три місяці дії програми аграрії отримали майже 100 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що компенсації 25% вартості за купівлю сільгосптехніки та обладнання українського виробництва є частиною нової політики «Зроблено в Україні».

«Уже за 3 місяці сільгоспвиробники подали заявки на компенсацію (25%) на майже 100 млн грн. При цьому програма постійно розширюється, збільшується кількість виробників, які пропонують великий вибір сільгосптехніки для аграріїв. Вже зараз 115 українських виробників пропонують 9 038 номенклатурних одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується», - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За три місяці найбільшу кількість заявок на компенсацію за придбану сільгосптехніку та обладнання подали у Полтавщині - 39, Кіровоградщині - 34, Черкащині - 25, Дніпропетровщині - 25 та Сумщині - 22.