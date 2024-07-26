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В Україні вже зібрали понад 22 мільйони тонн зернових та олійних
14:15 26.07.2024 |
Аграрії України станом на 26 липня 2024 року намолотили понад 22 млн т нового врожаю.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
«Вже зібрано понад 19 млн т зернових та понад 3 млн т олійних. Загалом обмолочено понад 5 871,9 тис. га, намолочено 22 324,6 млн т нового врожаю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пшениці намолочено 14,7 млн т із площі 3502 тис. га, ячменю - 3,8 млн т із площі 1020,2 тис. га, гороху - 416,3 тис. т із площі 189,8 тис. га. Крім того, аграрії намолотили 3 млн т насіння ріпаку з площі 1086,3 тис га.
Серед лідерів на збиранні зернових - аграрії Одещини (обмолочено 733,3 тис. га), Дніпропетровщини (630,7 тис. га) та Миколаївщини (536,5 тис. га).
За даними Мінагрополітики, аграрії Полтавщини завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур.
За урожайністю в лідерах Івано-Франківська область із показником 64 ц/га.
Як повідомлялось, у Донецькій області на території, яка контролюється українською владою, ранні зернові культури вже зібрано на 73% площ; в регіоні вже намолочено 190 тис. т зерна.
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