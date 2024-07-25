Понад 20 тисяч гектарів земель аграрних держпідприємств є замінованими

Наразіі замінованими є понад 20 тисяч гектарів земель аграрних державних підприємств, ще 98 тисячі гектарів потребуватимуть розмінування після деокупації.

Про це повідомила заступниця голови Фонду держмайна України Оксана Осьмачко під час зустрічі з заступником міністра економіки Ігорем Безкаравайним, присвяченої темі гуманітарного розмінування земель аграрних державних підприємств, передає Укрінформ із посиланням на ФДМУ.

«Зараз у віданні Фонду перебувають 386 тис. га сільськогосподарських земель, з яких понад 20 тис. га потребують розмінування. Ще 98 тис. га на тимчасово окупованих територіях потребуватимуть очищення та розмінування у майбутньому», - йдеться в повідомленні.

Особливу увагу сторони приділили землям на прифронтових територіях та в областях, що були під окупацією. Учасники обговорили проблемні питання, пов'язані з різним ступенем забруднення територій та необхідністю визначення пріоритетних ділянок для розмінування.

Наступні кроки передбачають детальний аналіз земельних ділянок, що потребують розмінування, та підготовку пропозицій щодо залучення фінансування. Пріоритетна увага приділятиметься деокупованим регіонам, де розмінування земель сприятиме швидкому відновленню аграрного сектору та економіки загалом.

Як повідомлялося, підрозділи з розмінування Міноборони минулого тижня очистили від вибухонебезпечних предметів 4 177,66 га місцевості та 4 128,94 га сільгоспугідь.