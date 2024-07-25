Фінансові новини
- |
- 25.07.24
- |
- 03:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Понад 20 тисяч гектарів земель аграрних держпідприємств є замінованими
23:14 24.07.2024 |
Наразіі замінованими є понад 20 тисяч гектарів земель аграрних державних підприємств, ще 98 тисячі гектарів потребуватимуть розмінування після деокупації.
Про це повідомила заступниця голови Фонду держмайна України Оксана Осьмачко під час зустрічі з заступником міністра економіки Ігорем Безкаравайним, присвяченої темі гуманітарного розмінування земель аграрних державних підприємств, передає Укрінформ із посиланням на ФДМУ.
«Зараз у віданні Фонду перебувають 386 тис. га сільськогосподарських земель, з яких понад 20 тис. га потребують розмінування. Ще 98 тис. га на тимчасово окупованих територіях потребуватимуть очищення та розмінування у майбутньому», - йдеться в повідомленні.
Особливу увагу сторони приділили землям на прифронтових територіях та в областях, що були під окупацією. Учасники обговорили проблемні питання, пов'язані з різним ступенем забруднення територій та необхідністю визначення пріоритетних ділянок для розмінування.
Наступні кроки передбачають детальний аналіз земельних ділянок, що потребують розмінування, та підготовку пропозицій щодо залучення фінансування. Пріоритетна увага приділятиметься деокупованим регіонам, де розмінування земель сприятиме швидкому відновленню аграрного сектору та економіки загалом.
Як повідомлялося, підрозділи з розмінування Міноборони минулого тижня очистили від вибухонебезпечних предметів 4 177,66 га місцевості та 4 128,94 га сільгоспугідь.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Китай продовжить гуманітарну допомогу Україні й відіграватиме конструктивну роль для припинення вогню - МЗС
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС затвердили 4,2 млрд євро в межах Українського плану
|Тиск на детективів та фіктивне розлучення. У справі керівника детективів БЕБ, який залишив без ніг дівчину у ДТП, нові деталі
|Угорщина блокуватиме гроші ЄС на допомогу Україні зброєю через ситуацію з «Лукойлом»
|Кулеба поїхав до Китаю. Навіщо і чого очікують від візиту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Аналітики розійшлися в оцінці можливого перегляду НБУ макропрогнозу
|Бізнес із початку року отримав понад ₴50 мільярдів доступних кредитів
|«єОселя»: Переселенці отримали менше 3% пільгових кредитів на придбання житла
|Україна і Франція провели перше засідання Координаційної ради з підтримки спільних проєктів в оборонній індустрії
|США працюють з Україною над дорожньою картою для її післявоєнної енергосистеми
|Понад 20 тисяч гектарів земель аграрних держпідприємств є замінованими
|Кількість кредитів за програмою портфельних держгарантій у червні зменшилася на 6,8% - Мінфін
Бізнес
|Intel заявляє, що знайшла причину проблем із процесорами Core i9 13-го та 14-го поколінь
|Redmi K70 Ultra: OLED-дисплей на 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 9300+, захист IP68 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica
|Xiaomi представила MIX Fold 4 з тонким корпусом, чипом Snapdragon 8 Gen 3, захистом IPX8 і камерою-перископом за $1237
|CrowdStrike пояснила в деталях, як саме вона змогла вивести з ладу 8,5 млн ПК із Windows
|Microsoft запатентувала систему, яка шифрує текст на екрані так, щоб сторонні не могли читати його з боку
|Google планує випустити розумні окуляри з Gemini