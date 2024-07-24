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АНАЛІТИКА

Світові ціни на каву зростуть ще більше - Bloomberg

16:18 24.07.2024 |

Новини АПК

 

Попори сподівання здешевшання світових сортів кави, далі ситуація із цінами буде ще гірше.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Як зерна арабіки, яким віддають перевагу кавові мережі, такі як Starbucks, так і більш бюджетний сорт робусти, різко зросли в ціні через серйозні перебої з поставками з В'єтнаму до Бразилії.

По всьому ланцюжку поставок продавці підвищують ціни і відмовляються від знижок, щоб захистити свою маржу, і багато хто попереджає про подальше зростання цін.

Ціни на зерна робусти, що використовуються для приготування розчинної кави, злетіли до найвищого рівня з 1970-х років. Високоякісні зерна арабіки на початку цього місяця були найдорожчими за останні два роки.

Частково це зростання пов'язане з поганою погодою: Засухи у В'єтнамі, який є потужним виробником робусти, ставлять світ на шлях дефіциту четвертий рік поспіль, тоді як суха погода в Бразилії призвела до скорочення врожаю арабіки, оскільки пошкоджені дерева дають менші боби.

Розрив між ф'ючерсними цінами на ці два сорти є чи не найвужчим за всю історію, що змушує компанії шукати будь-які менш якісні зерна арабіки замість звичного економічно ефективного сорту робусти, щоб зменшити витрати.
За матеріалами: Економічна правда
 

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