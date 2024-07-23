В Україні налічується 206 операторів зі статусом органічного виробника продукції

До Державного реєстру операторів станом на 30 червня внесено 206 операторів, із них 164 мають органічний статус і право розміщувати на своїй продукції державний логотип для органічної продукції.

Про це повідомила швейцарсько-українська програма "Розвиток торгівлі з більш високою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України" (Quality FOOD Trade Program).

Згідно з повідомленням, наприкінці червня 2024 року вперше спеціальна органічна навігація з державним логотипом для органічної продукції з'явилися на полицях однієї з найбільших національних мереж супермаркетів, що вказує на успішність упровадження українського законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, розробленого на чолі з Міністерством аграрної політики та продовольства.

"Поява державного логотипу, який належить Мінагрополітики, на полицях великого ритейлу є важливим кроком для органічного сектору України. Наявність логотипу на продукції та спеціальних надцінників на полицях сприяє підвищенню впізнаваності органічного маркування та зміцненню довіри споживачів до органічних продуктів", - наголошують в організації, уточнивши, що перші позначення з'явилися в мережі супермаркетів "Сільпо".