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АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив стратегію продбезпеки України до 2027 року - Шмигаль

14:05 23.07.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів схвалив стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Є три ключові цілі. Перша - стимулювати розвиток аграрного виробництва і наповнити продовольчий ринок. Друга - забезпечити доступність продовольства для всіх груп населення. Третя ціль - посилити безпеку та усунути загрози", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, це, зокрема, стосується формування державного резерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату.

"Україна й надалі зможе годувати себе та країни, які гостро потребують продовольства. Ми зберігаємо статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Так буде і далі", - наголосив прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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