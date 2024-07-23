Кабмін схвалив стратегію продбезпеки України до 2027 року - Шмигаль

Кабінет Міністрів схвалив стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Є три ключові цілі. Перша - стимулювати розвиток аграрного виробництва і наповнити продовольчий ринок. Друга - забезпечити доступність продовольства для всіх груп населення. Третя ціль - посилити безпеку та усунути загрози", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, це, зокрема, стосується формування державного резерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату.

"Україна й надалі зможе годувати себе та країни, які гостро потребують продовольства. Ми зберігаємо статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Так буде і далі", - наголосив прем'єр.