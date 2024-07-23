Світовий банк проведе моніторинг реалізації проєкту ARISE

Світовий банк розпочав тижневу місію для підтримки впровадження «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE).

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що місія проведе з командою Мінагрополітики онлайн зустрічі та опитування, оцінить прогрес, досягнутий на цей час у межах другого компонента проєкту ARISE («Підтримка доступу малих сільгоспвиробників до фінансування через гранти»).

Робота місії буде зосереджена на всіх процесах впровадження проєкту, включаючи закупівлі, фінансовий менеджмент, моніторинг та звітність результатів, дотримання екологічних вимог тощо.

Як повідомлялось, проєкт ARISE сприяє доступу малих фермерських господарств до фінансування через надання грантів на підтримку сільськогосподарського виробництва. Так, окрему бюджетну субсидію у розмірі 4 тис. грн на 1 га оброблюваних угідь можуть отримати виробники сільськогосподарської продукції, що мають у власності та/або користуванні до 120 га земель.

Спеціальні бюджетні субсидії надаються і твариннництві - аграріям, які мають у власності від 3 до 100 корів (у розмірі 7 тис. грн на кожну голову) або утримують маточне поголів'я кіз та/або овець - від 5 до 500 голів (у розмірі 2 тис. грн на одну голову).