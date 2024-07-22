Українські аграрії отримали цьогоріч понад ₴280 мільйонів грантової підтримки

З початку 2024 року у межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота" агропідприємства отримали понад 280,9 млн грн на розвиток садівництва і тепличного господарства.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"9,7 млн гривень виплатили ще 2 агропідприємствам у межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота". Всього з початку 2024 року вже виплатили понад 280,9 млн гривень 65 виробникам. Зокрема, на сади виплачено 193,4 млн гривень 47 господарствам. Ще 18 отримали 87,5 млн гривень на теплиці", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що з початку дії програми виплачено 985,9 млн гривень 220 суб'єктам господарювання. Зокрема, 730,5 млн гривень отримали 171 господарство на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства та 255,4 млн гривень - 49 підприємств на теплиці.

Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. У 2023 році видано 124 накази на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (407,9 млн грн) і тепличного господарства (152,5 млн грн).

Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024-2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в межах «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».